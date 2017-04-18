Спорт
Источник: «Собеседник» №15-2017
13:08, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Юрий Леонов: В СКА и не скрывают, что это базовый клуб для сборной

«Если продолжится тенденция и со всех команд и дальше будут собираться игроки и везтись в СКА, это будет выглядеть странно...»
«Если продолжится тенденция и со всех команд и дальше будут собираться игроки и везтись в СКА, это будет выглядеть странно...»
Фото: Global Look Press

Экс-тренер СКА Юрий Леонов прокомментировал Sobesednik.ru победу бывших подопечных в Кубке Гагарина.

Развязка сезона в Кубке Гагарина оказалась настолько предсказуемой, что окончание хоккейного сезона затмила очередная встреча футбольных «Спартака» и «Зенита».

Канал «Матч ТВ» уделил разогреву и аналитике этого матча 2,5 часа, без учета времени трансляции. Финал Кубка Гагарина обсуждали только полтора.

С начала плей-офф, 21 февраля, интрига в КХЛ и не ночевала. СКА спокойно прошелся катком по всем соперникам – 4:0 с «Витязем», 4:1 с «Динамо», 4:0 с ЦСКА и 4:1 с «Металлургом» в финале.

Однако свои главные победы команда из Петербурга одержала не столько на льду, сколько в клубном офисе, пополнив состав лидерами провинциальных клубов. Например, Николай Прохоркин, выделяющийся в ЦСКА и «Салавате Юлаеве», перебрался в СКА, чтобы обосноваться всего лишь в третьем звене.

– В СКА и не скрывают того, что это базовый клуб для сборной. Не просто так там работает главный тренер сборной – Олег Знарок, – рассказал бывший тренер СКА Юрий Леонов. – Если продолжится тенденция и со всех команд и дальше будут собираться игроки и везтись в СКА, это будет выглядеть странно. Раньше похожая ситуация была у ЦСКА, который был армейской командой и лучших игроков просто призывал в армию. Но сейчас-то все на контрактах. Тебя просто так не могут забрать – приходится доплачивать.

Потолок зарплат для игроков КХЛ составляет 950 миллионов рублей на команду, но, кажется, и этот рубеж для СКА преодолим. По данным СМИ, совокупный годовой доход только двух звезд клуба – Павла Дацюка и Ильи Ковальчука – насчитывает 600 миллионов. По правилам лиги выходить за лимит не запрещено – нужно всего лишь «отслюнявить» 20%. А за этим дело не станет.

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