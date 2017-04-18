Олег Смолин: Допустить паралимпийцев могут, когда уже будет поздно

«Может произойти то, что произошло с нашими легкоатлетами: разрешат тогда, когда уже не будет отборочных соревнований»

Sobesednik.ru обсудил с замглавы ПКР, депутатом Госдумы шансы паралимпийцев из России поехать на Олимпиаду-2018.

Об участии паралимпийцев в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане станет известно после решения совета Международного паралимпийского комитета (МПК), который пройдет в мае 2017 года в Барселоне.

— До сих пор мы слышим постоянно, что из-за недоказанности нарушений восстанавливают то одних, то других наших спортсменов в правах разные федерации. Но Международный паралимпийский комитет уперся и стоит насмерть, — рассказал Sobesednik.ru вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы Олег Смолин. — Пока нам отказано в участии в отборочных соревнованиях. И пока будет длится это «пока», может произойти то, что произошло с нашими легкоатлетами: разрешат тогда, когда уже не будет отборочных соревнований.

Олег Смолин Фото: Global Look Press

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России на основании доклада Ричарда Макларена о допинге.

— Все это выглядит довольно странно. Когда мы были в Германии на переговорах с представителями рабочей группы, которую создал Международный паралимпийский комитет, то задали вопрос, будут ли наши ребята допущены к соревнованиям. Нам ответили неопределенно: обращайтесь в Международный паралимпийский комитет. Хотя группа состоит во многом из его же членов, — говорит Олег Смолин.