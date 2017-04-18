Движение по рекам и каналам Питера ограничат из-за Кубка Конфедераций

Реки и каналы Петербурга перекроют более чем на месяц из-за проведения матчей Кубка Конфедераций.

Neva Room сообщает, что с 1 июня по 4 июля Нева и водные артерии Санкт-Петербурга будут закрыты для парусников, маломерных и прогулочных судов.

Исключение сделают для водных транспортных средств, привлекаемых оргкомитетом для участия в футбольных мероприятиях FIFA или для обеспечения безопасности. Плавать также разрешат спасательным судам и портовому флоту, то есть лоцманским суднам, мусоровозам и буксирам.

В запретные для плавания зоны попадут акватории Большого (торгового) и Пассажирского (Морской фасад) морских портов Санкт-Петербурга, а также участки внутренних водных путей в границах города.

Матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 будут ежедневно проходить в разных городах России с 17 июня по 2 июля.

Отметим также, что навигация по Большой и Малой Неве началась 10 апреля.