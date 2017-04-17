Сергей Лавров простил Дзюбу, назвавшего "Спартак" "сектантами"

Министр иностранных дел Сергей Лавров одобрил игру «Спартака» после матча с «Зенитом».

Как пишет веб-портал Sovsport.ru, центральная встреча 23-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Зенит», прошедшая 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В качестве гостя на мачте присутствовал глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил корреспондент издания, министр был в отличном расположении духа и не отказал в совместном фото одному из фанатов «Спартака», на котором была маска в виде свиной головы.

«Победа! Но валидольчика добавили. Хорошая игра», – отметил Лавров, комментируя впечатления от матча.

Дипломат также отметил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сумел забить гол «Спартаку», когда красно-белые «несколько раз простили соперника», однако затем команда вновь вернулась «в свою игру».

Как отметил журналист издания, Дзюба ранее заявлял, что не желает победы в чемпионате игрокам «Спартака», назвав их «сектантами».

«Не могу никого судить. Бог ему судья», – ответил на это Лавров.