Путин подписал указ об удвоении штрафов для болельщиков

В России начали действовать ужесточенные правила поведения во время спортивных соревнований.

Как сообщает официальный портал правовой информации, глава РФ Владимир Путин подписал указ, который ужесточает административную ответственность за нарушение правил поведения во время спортивных матчей.

Согласно утвержденному закону, вдвое увеличились штрафы за нарушение запрета на посещение мест спортивных соревнований в дни их проведения. Раньше с нарушителей взимали 20-25 тысяч рублей, теперь штраф составляет 40-50 тысяч рублей. В качестве альтернативы по-прежнему действует арест сроком на 10-15 суток.

Болельщикам, которые нарушат правила поведения на официальных спортивных соревнованиях, грозят штрафы в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Помимо прочего, новый закон также призван регулировать поведение иностранных болельщиков на спортивных состязаниях в России.

В случае нарушения порядка зарубежных гостей могут взять под арест на 15 суток с последующим выдворением из страны. Депортация может быть заменена штрафом в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или запретом на посещение спортивных соревнований от одного года до семи лет.