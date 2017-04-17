Спорт
18:30, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Победитель Кубка Гагарина СКА как "клуб-монстр": хорошо ли для КХЛ?

К СКА, особенно после того, как команду возглавил Олег Знарок, все чаще применяют определение «базовый клуб сборной»
К СКА, особенно после того, как команду возглавил Олег Знарок, все чаще применяют определение «базовый клуб сборной»
Фото: Global Look Press

Победу петербургского СКА над «Металлургом» в финале Кубка Гагарина Sobesednik.ru обсудил с Федором Канарейкиным.

На минувшей неделе финальная серия Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом» закончилась почти без интриги — хоккеисты из Санкт-Петербурга победили с общим счетом 4:1.

— Ожидал, что финал пройдет в более упорной борьбе, но получилось так, как получилось. Питер выглядел во многих матчах побыстрее, помобильнее, поэтому и получился такой результат, — рассказал Sobesednik.ru бывший тренер «Металлурга» Федор Канарейкин.

— Это был не суперинтересный финал, он не зажег до конца так, как обычно проходят эти серии. Надо принимать какие-то решения, выравнивать лигу, чтобы противостояния были более упорными. И уровень хоккея нашего, и индивидуальный уровень игроков от этого будут только расти, да и для болельщиков станет более привлекательным, — считает тренер.

К СКА, особенно после того, как команду возглавил Олег Знарок, все чаще применяют определение «базовый клуб сборной».

— Здесь можно сравнивать и с советскими временами, и с периодом НХЛ, когда «Нью-Йорк Рейнджерс» запредельно финансировался, хоть не всегда удавалось достичь результата. Можно усиливать клуб, делая из него монстра, но неизвестно, на пользу ли это хоккею, — говорит Канарейкин.

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