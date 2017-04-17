Елена Исинбаева: Стараюсь учиться жить заново

Знаменитая спортсменка Елена Исинбаева рассказала Sobesednik.ru о том, что не хочет, чтобы дочь пошла по ее стопам.

После завершения спортивной карьеры Елена Исинбаева стала вести еще более активный образ жизни. Она не только посвящает себя спортивным делам и семье, но и посещает светские мероприятия. Sobesednik.ru встретил бывшую прыгунью с шестом на вручении премии для деловых женщин CHARMOUS, где она рассказала обо всех изменениях в своей жизни.

– Я только создаю иллюзию, что всего добиваюсь сама, – говорит Елена. – На самом деле мой секрет успеха заключается в тех людях, которые меня окружали с самого детства. Это родители, сестра. И тренеры – они работали со мной на протяжении двадцати лет. Мои победы – большой труд огромной команды, которая ежедневно вкладывает в меня частичку себя. В итоге появляется шикарный результат. Сама же я достаточно критична и вечно собой недовольна.

После ухода из спорта жизнь Исинбаевой круто изменилась. Привычные тренировки по расписанию остались в прошлом. И хотя ностальгия иногда дает о себе знать, возвращаться на арену чемпионка не намерена.

– У меня многие спрашивают: «Есть ли жизнь после спорта?» – продолжает спортсменка. – Конечно, есть. Она очень насыщенная, но при этом неизведанная и необычная. У меня начался новый этап, с которым я сейчас знакомлюсь. Стараюсь учиться жить заново – теперь в качестве спортивного функционера, мецената и мамы. Я продолжаю заниматься своим благотворительным фондом, которому уже исполнилось четыре года. Еще я являюсь членом Международного олимпийского комитета. Также осваиваюсь в роли председателя Антидопингового агентства – вникаю в этот процесс и пытаюсь понять, чем я там буду полезна.

А вот идти по стопам Евгения Плющенко, который решил стать тренером, Елена не собирается. Хотя не исключает, что свой опыт подрастающему поколению все-таки передаст.

– Быть стопроцентным тренером я не смогу, – считает девушка. – А вот давать консультации – запросто. У меня очень богатый спортивный опыт, и конечно же я поделюсь им с нашими восходящими звездами. Есть мысли по поводу открытия собственной школы, но все упирается в специалистов, потому что залог успеха спортсмена – грамотный тренер рядом. А это большая проблема в наше время.

Исинбаева, которая не так давно родила девочку, не исключает, что станет мамой еще не один раз. Потому как дочь Ева ее только радует.

– Она пошла в супруга: будет высокая и физически закаленная девочка, – продолжает Лена. – Мы уже собираемся отдать ее в спорт. На первом этапе это будет спортивная гимнастика, а потом большой теннис. Не хочу, чтобы дочь пошла по моим стопам. Во-первых, это очень сложно. А во-вторых, я боюсь, что Еву постоянно будут сравнивать со мной, моими успехами и достижениями. Мне кажется, она должна реализовываться сама. А мы с супругом будем ей помогать.