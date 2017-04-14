Спорт
Источник: Sovsport.ru
13:48, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Чеченские футболисты избили соперника за "оскорбление чести"

Во время студенческого футбольного матча в Москве между игроками из Екатеринбурга и Грозного завязалась драка.

Об инциденте, который произошел вечером 13 апреля во время матча Национальной студенческой футбольной лиги, пишет Sovsport.ru.

По данным издания, между футболистами команд Уральского федерального университета (УрФУ) и Чеченского государственного университета прямо на поле произошел конфликт, переросший в драку. Это случилось на 73-й минуте матча, когда счет составлял 1:1.

Поводом послужило поведение екатеринбургского игрока Александра Тарасова, который нарушил правила, грубо сыграв против одного из игроков противника. Оппонент набросился на Тарасова, после чего в драку вмешались все, кто сидел на скамейке запасных.

О произошедшем порталу рассказал источник в Уральском федеральном университете: «Творился ад: людей пинали ногами! Тарасова сразу же увезли в больницу – сказали, что закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Кроме того, от ударов болят живот и спина, хотя синяков на теле почти не осталось. В итоге Саша остается лечиться в Москве, через четыре дня ему будут вправлять нос, а мы скоро улетаем в Екатеринбург», – сообщил представитель УрФУ.

В команде из Грозного заявили, что он якобы ругался матом и оскорбил «честь и гордость чеченского народа».

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