Спорт
17:22, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Анатолий Бышовец: Российские футболисты потеряли универсальность

Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовец
Фото: Global Look Press

Анатолий Бышовец решил напомнить звездам российского футбола: Месси не нужны татуировки, чтобы привлекать внимание.

Российский футболист и тренер Дмитрий Хохлов рассказал, что не встречал в своей карьере более талантливых футболистов, чем Федор Смолов и Алексндр Кокорин.

— Кокорин и Смолов — два очень способных игрока. Я их помню с дублирующих составов, — высказался в комментарии для Sobesednik.ru бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец. — Я смотрю тренировки юношеских сборных. После одной из тренировок я обмениваюсь мнениями, посмотрел на Смолова — а у него все руки в татуировках. Он выходит на поле и крестится. Я ему говорю: ты же понимаешь, что это несовместимые вещи — религия и все, что на тебе?

У Месси и Иньесты нет ничего, что дополнительно привлекало бы к ним внимание. Для этого достаточно быть хорошим игроком. Что касается Кокорина, то с ним до сих пор не определились — он центральный нападающий, не центральный нападающий или фланговый игрок? У него большая проблема с квалификацией, — говорит Анатолий Бышовец.

Напомним, сейчас сборная России занимает 61-ю строчку в рейтинге ФИФА.

— Наши игроки потеряли универсальность. Не хватает личностей, а без личностных качеств невозможно выиграть ни одного соревнования. Это одинаково касается и игроков, и тренеров. С менталитетом юношеского игрока ты не можешь быть игроком дублирующего состава, с менталитетом невысокого уровня тебе нечего делать на мировых турнирах, — объясняет тренер.

Прим. ред.: отметим, что у Лионеля Месси — в отличие от Андреса Иньесты или, например, Криштиану Роналду — татуировки все-таки есть. Впрочем, трудно спорить с Анатолием Федоровичем в том, что это, пожалуй, последнее, что привлекает внимание в игре этих футболистов.

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Соколов Дмитрий

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