Австралийский велогонщик выступит на Играх в Токио за Россию

Двукратный чемпион мира по велогонкам Шейн Перкинс будет выступать на Олимпийских играх в 2020 году за Россию.

О решении выступать в составе сборной России австралийский велогонщик Шейн Перкинс написал в своем Facebook 15 февраля.

«Федерация велосипедного спорта России дала мне возможность исполнить мою мечту — выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Это многое для меня значит, потому что мой отец (велогонщик Дарил Перкинс — прим. Sobesednik.ru) выступал на Олимпийских играх 1964 года в Токио», — сказано в сообщении спортсмена.

Генеральный секретарь Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сказал ТАСС, что новость «не утка», но от других комментариев отказался.