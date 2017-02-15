Спорт
11:34, 15 Февраля 2017 Версия для печати

Австралийский велогонщик выступит на Играх в Токио за Россию

Двукратный чемпион мира по велогонкам Шейн Перкинс будет выступать на Олимпийских играх в 2020 году за Россию.

О решении выступать в составе сборной России австралийский велогонщик Шейн Перкинс написал в своем Facebook 15 февраля.

«Федерация велосипедного спорта России дала мне возможность исполнить мою мечту — выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Это многое для меня значит, потому что мой отец (велогонщик Дарил Перкинс — прим. Sobesednik.ru) выступал на Олимпийских играх 1964 года в Токио», — сказано в сообщении спортсмена.

Генеральный секретарь Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сказал ТАСС, что новость «не утка», но от других комментариев отказался.

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Карпухина Мария

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