Емельяненко влетит от "Ахмата" 1 апреля?

Александр Емельяненко по выходе из тюрьмы заключил самый странный контракт в своей жизни, узнал Sobesednik.ru.

Организацией, с которой будет сотрудничать спортсмен, стал чеченский клуб единоборств «Ахмат», который курирует непосредственно Рамзан Кадыров.

Всего лишь 4 месяца назад многочисленные соратники лидера Чечни щедро сыпали оскорблениями, адресованными брату Александра – президенту Союза смешанных единоборств России Федору Емельяненко, который посмел негативно отозваться о детских боях без правил.

В числе прочих «комплиментов» Федору через раз припоминали и то, что он не смог воспитать даже брата, который отхватил срок за изнасилование. Теперь, по всей видимости, за «исправление» Александра клуб «Ахмат» решил взяться собственноручно.

– С самим клубом «Ахмат» Александр Емельяненко не собирается подписывать никакого соглашения. Это надо подчеркнуть, – рассказал глава пресс-службы клуба Адам Ахмадов. – Контракт будет с лигой WFCA (Всемирный бойцовский чемпионат «Ахмат». – Ред.). Там он будет, как и все, бороться за чемпионство наравне со всеми. К соревнованиям в Москве он подготовиться не успеет. Самый реальный вариант – это выход в турнире, который состоится в Караганде в начале апреля.

Важное уточнение означает то, что Александр будет выступать не в числе спортсменов «Ахмата», а против них вместе с другими приглашенными спортсменами.

Любой другой человек с его репутацией хорошо бы подумал, зачем его приглашают на турнир против чеченских бойцов, особенно если он приходится на 1 апреля. Но этот навык брат Федора Емельяненко, похоже, не смог развить даже в тюрьме.

Особенно угрожающе звучит замечание, что боец, который последние 2,5 года провел в каменном мешке, будет соревноваться «наравне со всеми».

– Я, конечно, в тюрьме не был, но знаю, что существуют спортсмены, которые вылетали из обоймы на год или на два, а после этого восстанавливались и успешно выступали. Но сможет ли так сделать Александр – это большой вопрос. Намерен ли он серьезно подойти к тренировочному процессу или просто срубить какие-то деньги за свою фамилию? – рассуждает боец смешанного стиля Виталий Минаков. – Что касается соперников, то в его случае получить какого-то сильного именитого бойца просто нереально. На высоком уровне Емельяненко сейчас никому не интересен просто потому, что его нет ни в одном рейтинге.