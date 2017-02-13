Недопуск к ОИ потряс велогонщика Закарина после тяжелой травмы

Российский шоссейный велогонщик Ильнур Закарин рассказал о восстановлении после падения и пропуске Олимпиады.

В интервью веб-изданию Sovsport.ru велогонщик Ильнур Закарин признался, что пропуск Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро стал для него тяжелым ударом. Спортсмен заявил, что только мысль о достойном выступлении на Олимпиаде помогала ему восстановиться после тяжелой травмы, полученной во время гонок «Джиро д'Италия».

«У меня были две цели в этом сезоне: хорошо проехать и попасть в топ-5 на "Джиро д'Италия" и удачно выступить на Олимпиаде. К сожалению, ни того, ни другого сделать у меня не получилось», — признался спортсмен, отметив при этом, что желание как можно лучше выступить на Играх в Бразилии «способствовало скорейшему восстановлению».

Закарин назвал недопуск к Играм «чудовищным ударом», однако добавил, что за два дня до гонки ему сообщили, что он все-таки может принять участие в олимпийской гонке.

«Я постоянно был на связи с руководством сборной, мне говорили: допуска нет, допуска нет… И тут реально за два дня сообщают, что я могу выступать. Я был в это время в Европе, лететь в Бразилию – не ближний свет. В лучшем случае я мог бы быть в Рио в шесть утра в день гонки. А в 9:00 – старт. Смысла лететь не было, нормально выступить я не мог», – пояснил россиянин.

Также Закарин рассказал об изменениях, которые произошли в его команде «Катюша».

«У нас укрепился спринтерский состав, набор гонщиков на командную гонку. Команда омолодилась: пришли новые мотивированные ребята. Уверен, это положительно скажется на результатах», – сделал вывод гонщик.