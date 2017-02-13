На соревнованиях в России гимны не перепутают, уверены в Думе

Sobesednik.ru обсудил угрозу инцидентов с национальными гимнами на грядущем ЧМ по футболу в России с депутатом Госдумы.

Организаторы четвертьфинального матча Кубка Федерации по теннису между сборными США и Германии, проходящего на Гавайях, перепутали немецкие гимны. Во время церемонии открытия прозвучал гимн периода Третьего рейха, официально запрещенный после 1945 года.

Таким образом, скандал на теннисном турнире продолжил череду казусов с национальными гимнами, происходящими на спортивных соревнованиях. Напомним, недавно по ходу Чемпионата Европы по биатлону украинские спортсмены покинули пьедестал во время звучания российского гимна, а на Чемпионате мира по хоккею с мячом исполнительница гимна забыла слова.

Тем не менее в Думе не рассматривают возможность в преддверии крупных соревнований в России защитить правильное исполнение гимна на законодательной основе. Об этом рассказал Sobesednik.ru член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев:

— Мне кажется, нет необходимости в этом. Здесь все зависит от непосредственных организаторов соревнований. Если есть у них некое разгильдяйство и несерьезность, то, конечно, может быть что угодно, в том числе и гимны нацистской Германии или каких-то других государств, не имеющих отношения к стране-победителю. Конечно, неприятно, обидно и можно как угодно воспринимать, но маловероятно, что это специально подготовленная диверсия. Есть четко прописанные технические условия для организаторов, где написано, когда и как какой гимн должен прозвучать. Задача заказчиков соревнований, в нашем случае ФИФА, — четко отслеживать данные и проверять все нюансы.

Напомним, в ближайшие два года в России пройдут Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу:

— Обратите внимание, все такие досадные ошибки происходят в странах, не имеющих отношения к России, — говорит депутат. — У нас таких ошибок я не помню, потому что здесь хорошо умеют проводить соревнования. Надо посоветовать организаторам, основываясь на данных ошибках, внимательнее посмотреть на организацию международных соревнований в России и привозить их