Гимн Третьего рейха на Кубке Федерации по теннису оскорбил атлетов

На Кубке Федерации по теннису, проходящем на Гавайских островах, по ошибке включили гимн Третьего рейха.

Как пишет Life, инцидент произошел во время церемонии открытия четвертьфинала Кубка, участие в котором принимали спортсменки из США и Германии. Организаторы вместо гимна ФРГ по ошибке включили гимн Третьего рейха.

«Я никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю свою жизнь, не говоря уже о Кубке Федерации, на котором я играю целых 13 лет, — цитирует издание немецкую теннисистку Андрею Петкович. — Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной».

Она добавила, что после инцидента ей хотелось уйти с корта.