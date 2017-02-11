Владимир Аликин: Гасить спортивные скандалы должны люди в руководстве

Мартен Фуркад на Чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене оказался в центре скандала

Sobesednik.ru обсудил с экс-тренером сборной России скандал вокруг Мартена Фуркада на Чемпионате мира по биатлону.

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене начался со скандала, омрачившего завоевание бронзовых медалей нашими биатлонистами в смешанной эстафете. Лидер французской сборной Мартен Фуркад дважды помешал российским спортсменам на трассе. В нашей команде эти действия сочли умышленными. Выяснение отношений между биатлонистами продолжилось на церемонии награждения и официальной пресс-конференции.

— Я не считаю Фуркада виноватым. Не увидел нарушений с его стороны как в первом эпизоде, с падением Логинова, так и во втором, когда он перед финишем преградил путь Шипулину, — рассказал Sobesednik.ru бывший старший тренер сборной России Владимир Аликин. — Прежде всего, надо чтобы адекватные люди были в правлении, тогда не будет возникать скандалов или попыток отобрать у России Чемпионат мира.

Напомним, из-за допингового скандала, который стал и причиной препирательств между Фуркадом и Логиновым, Россия оказалась под угрозой лишения Чемпионата мира в Тюмени 2021 года.

— Добровольный отказ от тюменского Кубка мира в конце прошлого года стал прецедентом. Не надо было этого делать. Виктор Майгуров что делает в IBU? Он голос имеет? Я в этом сомневаюсь, — говорит Владимир Аликин.

Хороший пример — то, что произошло на Чемпионате мира в Южной Корее. Со старта Бьерндален и ещё несколько спортсменов ушли не туда, за пределы трассы, и нарушили правила. Там надо было просто им дисквал делать, снимать с дистанции. Я успел вовремя прибежать и написать протест. Нашелся какой-то пункт, Бьерндалену добавили минуту, и Чудов оказался первым. Потом в других странах откуда ни возьмись появились просто как под копирку обжалования. После заседания все вернули на свои места. Если бы были руководители нормальные в федерации, тогда была бы возможность отстаивать свое мнение, — считает тренер.