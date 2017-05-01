Ирина Лобачева: Спортшколы в России замучили нелепыми приказами

Фигуристка Ирина Лобачева рассказала в интервью Sobesednik.ru о проблемах российского спорта.

В прошлом спортсменка, а ныне тренер Ирина Лобачева не исключает, что будет баллотироваться в Госдуму на следующих выборах. Не потому, что ее привлекают теплое кресло и депутатская зарплата. Просто иначе, по ее мнению, не докричаться о проблемах, которые в спорте не просто назрели – перезрели уже.

Жизнь по инструкции

– Ирина, тренерский хлеб – сладкий или горький?

– Сейчас очень трудный. Требуют результатов. От тренеров, от спортсменов. Но отношение, мягко говоря, неуважительное. Со всех сторон препятствия. Скажем, пыталась я создать свою школу фигурного катания – есть опыт, знания, мастерство, которые хотелось передавать. Это было коммерческое учреждение, но занятия более чем доступны по стоимости, в том числе для семей с невысоким уровнем доходов. Задирать цену мне совесть не позволяла. Выдержала я год. Вложила больше двух миллионов рублей. Очень много ушло на аренду льда, он очень дорогой, и снижать цену никто не собирается. Я еще и осталась должна значительную сумму, пришлось искать деньги, чтобы вернуть. Спасибо, помогли добрые люди. Помогли и в организации шоу на Красной площади, где выступали дети из спортивных школ Москвы и Подмосковья, для всех зрителей вход бесплатный. Финансировали этот замечательный проект за счет бюджета Москвы. Но потом перестали выделять деньги.

– Каток на Красной площади и сейчас работает – правда, платный.

– Наверное, что-то делают. Но никаких объяснений – почему закрыли нас – я не услышала. Обидно и за детей, которых лишили возможности выступать, и за зрителей.

– Но вернемся к вашей работе тренера.

– Сейчас я тренирую ребят в школе олимпийского резерва. Тоже непросто. Это бюджетное учреждение. Приказы сверху (из комитетов и ведомств) так и сыпятся. От некоторых буквально волосы дыбом. Скажем, по инструкции я должна сопроводить детей после тренировки от зала до остановки общественного транспорта. Каждого! Подскажите, как это сделать, если у меня группа двадцать с лишним человек и не все они идут в одну сторону после тренировки? А перед занятием я обязана проверить все электрические розетки. Это уже инструкция по технике пожарной безопасности. Зал открывают перед началом тренировки, тренировка длится 45 минут. Сколько я должна из этого времени заглядывать в розетки? Притом что я не специалист, мне сложно понять, есть в розетке проблемы или нет. Но разбираюсь. Дети стоят, ждут начала занятия. А время идет. И таких нелепых приказов не один и не два, а десятки.

О чем думают, когда их сочиняют? Для кого они – для безопасности детей?

– Вы, Ирина, поосторожнее бы с такими выводами: чиновники – люди злопамятные.

– Наболело, устала – сколько можно? Условий никаких. Я уже не говорю о зарплате тренера. Не буду озвучивать свою – притом что я чемпионка, орденоносец, у других моих коллег эта сумма совсем маленькая.

Мне почему нравился Советский Союз – там спорт был одним из престижных направлений и возможностью выйти в люди благодаря своим стремлениям, работе над собой. Скажем, я росла в семье необеспеченной – мама воспитывала нас с младшим братом одна, а у брата еще и врожденное заболевание, это отдельная история. Мама работала буквально сутками, я видела, как ей тяжело. Но нам, детям-спортсменам, выдавали талоны на питание, прикрепляли к ресторану, где можно было вкусно пообедать. Я не обедала – талоны копила и, когда их набиралась целая пачка, обменивала на еду в ресторане, привозила домой колбасу, сыр, венгерских кур. Я была помощницей. В семь лет.

У меня опускаются руки

– Думаете, тогда бюрократии не было?

– Может, и была. Пусть! Зато государство заботилось в том числе о спортсменах. И был результат: завоевывали победы на международном уровне, поднимали престиж страны, русские спортсмены считались первыми в мире. Сейчас уже и в государственных школах за занятия спортом надо платить. (А фигурное катание, к сожалению, и так недешевый вид спорта – форма, коньки, поездки на соревнования, теперь тоже за свой счет, вылетают в копеечку.) И что мы видим? Наших спортсменов в мире сейчас знают не столько по победам, сколько по скандалам – и скандалы эти, поверьте, не на пустом месте возникают.

Будем искать виноватых? Считать, сколько талантливых спортсменов и тренеров за последние годы уехали из нашей страны? Много. Думаю, цифра не менее внушительная, чем была во времена перестройки – когда лучшие в спорте уезжали жить и работать в Америку. И рады бы остаться на родине – среди тех же тренеров ведь очень много энтузиастов, готовых работать фактически бесплатно, на результат, – но ведь мало того что помощи нет, условий нет, так еще и всяческие препятствия со всех сторон.

– Но сейчас хотя бы для ведущих спортсменов есть телешоу, где, говорят, гонорары на достойном уровне. Вы там тоже участвовали...

– Почти три года я совмещала работу в шоу и в школе олимпийского резерва. Времени не оставалось ни на что. Бывало, и спать не ложилась. В шесть утра начиналась тренировка в школе, днем приходит актер, с которым выступаем в «Ледниковом периоде», тренируемся и репетируем, вечером я опять со своими учениками, ночью снова артист приходит и проходит тренировка. И я сделала выбор в пользу школы. Хотя вы правы – суммы, несопоставимые с шоу. Кто-то скажет, что я сделала глупость. Но у нас занимаются дети в том числе из многодетных семей, у многих из них те же сложности, что были у меня в моем детстве. Я очень хочу им помочь. По себе знаю, как это тяжело – пробиться в жизни. Но сейчас у меня опускаются руки. Есть мысли даже закончить с тренерской работой. Иногда закрадывается мысль: может быть, чиновники, которые заведуют спортом, непрофессиональны? Или же преследуют какие-то свои цели: окончательно разрушить систему спортивных достижений в нашей стране? Но тогда это вредительство. Есть мысли баллотироваться в Госдуму. Мне будет что там сказать. По вопросам спорта так точно накипело много.

Справка

Ирина Лобачева – серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в паре с Ильей Авербухом, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта. Участвовала в телешоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период» на «Первом канале». В последних сезонах ее в проектах нет – сделала выбор в пользу тренерской работы в школе олимпийского резерва.