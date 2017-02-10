Жители регионов собрали пловцу деньги на билет на Чемпионат РФ

Слабовидящему пловцу из Волгограда Андрею Филиппову пришлось просить у людей деньги на поездку на Чемпионат России.

Как сообщает телеканал ОТР, деньги на поездку на Чемпионат России по плаванию для слабовидящего Андрея Филиппова собирали жители со всей России. На билеты, оплату проживания, питания и сопровождающего семье Филипповых нужно было найти 45 тысяч рублей, однако из-за того, что семья живет на пенсию пловца и пособие неработающей матери, Филипповым пришлось просить деньги у других.

«Пенсия у ребенка 11903, а у меня 5500 по уходу, я даже чисто физически не могу на одного него собрать, и сидеть месяц или сколько там голодать, это нереальная, неподъемная для нас сумма», — сказала Наталья Филиппова, мама Андрея, ОТР.

Филиппова опубликовала в социальной сети пост с призывом людей помочь, благодаря чему нужную сумму для поездки собрали за неделю.

По словам тренера Филиппова, половец преодолевает 50 метров брассом за 34,27 секунды, что на полторы секунды быстрее, чем норматив чемпионата.