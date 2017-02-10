Спорт
Источник: ОТР
14:45, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Жители регионов собрали пловцу деньги на билет на Чемпионат РФ

Слабовидящему пловцу из Волгограда Андрею Филиппову пришлось просить у людей деньги на поездку на Чемпионат России.

Как сообщает телеканал ОТР, деньги на поездку на Чемпионат России по плаванию для слабовидящего Андрея Филиппова собирали жители со всей России. На билеты, оплату проживания, питания и сопровождающего семье Филипповых нужно было найти 45 тысяч рублей, однако из-за того, что семья живет на пенсию пловца и пособие неработающей матери, Филипповым пришлось просить деньги у других.

«Пенсия у ребенка 11903, а у меня 5500 по уходу, я даже чисто физически не могу на одного него собрать, и сидеть месяц или сколько там голодать, это нереальная, неподъемная для нас сумма», — сказала Наталья Филиппова, мама Андрея, ОТР.

Филиппова опубликовала в социальной сети пост с призывом людей помочь, благодаря чему нужную сумму для поездки собрали за неделю.

По словам тренера Филиппова, половец преодолевает 50 метров брассом за 34,27 секунды, что на полторы секунды быстрее, чем норматив чемпионата.

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Карпухина Мария

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