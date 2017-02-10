Подрезавшего Шипулина биатлониста осудили за "непорядочность"

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Васильев осудил «неспортивное» поведение французского спортсмена Фуркада.

В интервью порталу Sovsport.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился своими впечатлениями от смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Получилась замечательная гонка, которая всех порадовала, но начали мы неудачно – эмоции захлестнули. При такой стрельбе у Подчуфаровой получился такой проигрыш – 36 минут. Это недопустимо на чемпионате мира! Мы выставили боевой состав и у нас были шансы на золотую медаль, что и показал финиш», – сказал чемпион, отметив, что неудачное выступление россиянки лишило сборную шанса побороться за «золото».

Также Васильев высказался по поводу неприятного инцидента с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, который во время смешанной эстафеты сбил с ног россиянина Александра Логинова.

«Сегодня он вел себя недостойно. Думаю, он потерял уважение в глазах даже тех людей, которые критически относились к российской сборной», – отметил Васильев. По его словам, француз «успел трижды повести себя, как непорядочный человек».

«Первый его некрасивый поступок был при передаче эстафеты: проезжая мимо Логинова, он зацепил Сашу и тот упал. Второй некрасивый поступок был в финишном створе. Когда Шипулин стал его обгонять, Фуркад просто перерезал пусть Антону. А затем, когда нашим вручали цветы, француз демонстративно ушел с пьедестала. Это характеризует Фуркада, как невоспитанного и крайне ограниченного человека», – считает спортсмен. При этом, как отмечает Васильев, «в честной борьбе Антон (Шипулин – прим. ред.) обыграл бы Фуркада».