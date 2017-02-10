Казахских биатлонистов обыскали из-за халатности врача команды

Сборная Казахстана по биатлону обвинила своего врача в халатности после подозрений в сокрытии допинга.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в расположении казахской команды биатлонистов в Австрии прошли обыски после того, как спортсменов заподозрили в сокрытии запрещенных препаратов. Австрийское антидопинговое агентство еще раз проверило казахских спортсменов на допинг из-за подозрительных упаковок с ампулами и шприцами, найденных в Тироле и, возможно, принадлежащих команде Казахстана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и спорта Казахстана, биатлонисты винят во всем врача национальной команды. По их словам, он проявил халатность при утилизации медицинских препаратов. При этом в сборной утверждают, что все медикаменты были разрешены к применению.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Елсияр Канагатов.

Он подчеркнул, что биатлонисты употребляли только те препараты, которые не запрещены WADA, поскольку «спортсмены тоже болеют, им нужно восстанавливаться».