Спорт
Источник: ТАСС
10:06, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Казахских биатлонистов обыскали из-за халатности врача команды

Сборная Казахстана по биатлону обвинила своего врача в халатности после подозрений в сокрытии допинга.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в расположении казахской команды биатлонистов в Австрии прошли обыски после того, как спортсменов заподозрили в сокрытии запрещенных препаратов. Австрийское антидопинговое агентство еще раз проверило казахских спортсменов на допинг из-за подозрительных упаковок с ампулами и шприцами, найденных в Тироле и, возможно, принадлежащих команде Казахстана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и спорта Казахстана, биатлонисты винят во всем врача национальной команды. По их словам, он проявил халатность при утилизации медицинских препаратов. При этом в сборной утверждают, что все медикаменты были разрешены к применению.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Елсияр Канагатов.

Он подчеркнул, что биатлонисты употребляли только те препараты, которые не запрещены WADA, поскольку «спортсмены тоже болеют, им нужно восстанавливаться».

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