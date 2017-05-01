Для чего Абрамович возвращается в российский футбол

Sobesednik.ru узнал о том, что олигарх Роман Абрамович вновь заинтересовался российским футболом.

По словам Виталия Мутко, в этом году тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты, что «позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды».

Кроме того, все эти сборные получат специальную финансовую поддержку, «чтобы не терять из виду талантливую молодежь в регионах».

Где РФС удалось найти дополнительные средства, стало понятно чуть позже. Оказалось, что спустя четыре года в российский футбол возвращаются структуры Романа Абрамовича, который раньше содержал фонд по развитию молодых футбольных талантов – «Национальная академия футбола».

Фонд свернул большую часть проектов в российском футболе в 2013 году, но интерес олигарха к российскому футболу стал угасать еще раньше. Через месяц после февраля 2010 года, когда на выборы президента РФС не попал глава фонда Сергей Капков, оказалось, что деньги на зарплату тренеру сборной Гусу Хиддинку неожиданно закончились.

Впервые, хоть и на витиеватом русском Виталия Леонтьевича, было признано, что тренеры на уровне сборных грешат тем, что набирают игроков по блату. Иначе какие еще у тренеров могут быть «субъективные факторы», исключить которые поможет только повышение зар­платы?

Еще в 2015 году в состав молодежной сборной был приглашен Халид Кадыров. Нападающий, играющий под «козырным» 7-м номером в «Тереке», в предшествующем сезоне 2014/2015 провел всего 17 матчей, в которых забил один гол. Прошло два года, но по-прежнему самым главным достижением футболиста является то, что ему посчастливилось родиться племянником Рамзана Кадырова.

– В юношеских и молодежных командах придумывают разные ухищрения, – рассказывает арбитр международной категории Сергей Хусаинов. – Часто игрокам просто занижают возраст, чтобы они не выделялись в команде на фоне младших. Я помню, что уже на турнире «Кожаный мяч» «перебитых» игроков было запредельно много, особенно из южных регионов. Один из тренеров говорил: если он призовое место возьмет, ему дадут квартиру. Таким образом в свое время был, например, переделан возраст Кокорина, который на самом деле не 91-го, а 89-го года рождения. Иногда играю с ветеранами, среди которых известный футболист, который лично занимался оформлением Кокорина. Про Алана Дзагоева он говорит то же самое.