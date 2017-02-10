Бегунью Савинову лишили наград и дисквалифицировали на 4 года

Спортивный арбитражный суд на четыре года отстранил от соревнований российскую бегунью Марию Савинову.

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на CAS, российская легкоатлетка Мария Савинова, которая в 2014 году сменила фамилию на Фарносову, дисквалифицирована сроком на четыре года. Кроме того, бегунья лишится всех наград, заработанных в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, включая золотую медаль за победу на Олимпийских игр в Лондоне в забеге на 800 метров.

Причиной дисквалификации спортсменки стали нарушения антидопинговых правил, отмечается в пресс-релизе суда.

Таким образом CAS удовлетворил просьбу комиссии WADA, которая еще в ноябре 2015 года рекомендовала пожизненно отстранить от соревнований Савинову и других российских спортсменов, которые, по мнению агентства, принимали запрещенные препараты перед Олимпийскими играми 2012 года.