Спорт
Источник: Интерфакс
13:59, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Смерть советского вратаря Чанова в Украине назвали убийством

По факту смерти бывшего голкипера сборной СССР Виктора Чанова возбуждено уголовное дело.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Виктор Чанов скончался в возрасте 57 лет в Киеве. Причина смерти Чанова не уточнялась.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции Киева пишет о том, что по факту смерти бывшего вратаря сборной СССР возбудили угловое дело. «По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — цитирует агентство пресс-службу.

По предварительным данным, Чадова увезли без сознания на «скорой» из села Рославичи Васильковского района Киевской области, «где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты».

По сообщениям некоторых СМИ, причиной смерти могла стать черепно-мозговая травма, полученная Чановым в результате избиения. Однако невестка Чанова опровергла факт избиения в своем Facebook, попросив журналистов «не верить слухам».

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Карпухина Мария

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