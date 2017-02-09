Сборная РФ упала на 5 строчек в рейтинге ФИФА из-за ЧМ-2018

Сборная России по футболу упала на рекордное низкое место в рейтинге футбольных команд ФИФА.

9 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг футбольных команд. Согласно новым данным, сборная России опустилась с 56-го места на 61-е. В активе россиян 592 очка.

Лидером списка стала сборная Аргентины с 1635 очками, за ней следует Бразилия (1544 очка) и Германия (1433 очка).

По мнению экспертов, падение сборной РФ в рейтинге может быть связано с тем, что Россия как страна-хозяйка чемпионата мира по футболу 2018 года не участвует в отборочном турнире, в то время как официальные матчи дают больше очков, чем командные.