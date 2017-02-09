Спорт
Источник: FIFA
15:18, 09 Февраля 2017 Версия для печати

Сборная РФ упала на 5 строчек в рейтинге ФИФА из-за ЧМ-2018

Сборная России по футболу упала на рекордное низкое место в рейтинге футбольных команд ФИФА.

9 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг футбольных команд. Согласно новым данным, сборная России опустилась с 56-го места на 61-е. В активе россиян 592 очка.

Лидером списка стала сборная Аргентины с 1635 очками, за ней следует Бразилия (1544 очка) и Германия (1433 очка).

По мнению экспертов, падение сборной РФ в рейтинге может быть связано с тем, что Россия как страна-хозяйка чемпионата мира по футболу 2018 года не участвует в отборочном турнире, в то время как официальные матчи дают больше очков, чем командные.

читайте также:Дэнни Бойл
Дэнни Бойл: Церемонию открытия ЧМ-2018 я провел бы на Байкале
Знаменитый режиссер посоветовал перенести матч-открытие чемпионата мира по футболу — 2018 в России на Байкал »

читайте также:На днях министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади заявил, что итоговая смета на проведение чемпионата мира 2022 года составит 200 миллиардов
ЧМ-2018 и 2022: Катар обыгрывает Россию по тратам со счетом 200:10
Sobesednik.ru сравнил траты на домашний чемпионат мира по футболу России и Катара, который примет следующий мундиаль »

Также по теме
ЧМ по футболу – 2018
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Иванушка" Кирилл накормил Ходченкову винегретом
14:52, 09 Февраля 2017
Роскошную вечеринку устроил Кирилл Туриченко по случаю своего 34-го дня рождения, узнал Sobesednik.ru
»
Когда ЦБ прекратит массово отзывать лицензии у банков?
14:03, 09 Февраля 2017
Экономист Игорь Николаев объяснил, почему оздоровление банковского сектора в России произойдет лишь через три года.
»
Дэнни Бойл: Церемонию открытия ЧМ-2018 я провел бы на Байкале
13:52, 09 Февраля 2017
Знаменитый режиссер посоветовал перенести матч-открытие чемпионата мира по футболу — 2018 в России на Байкал
»