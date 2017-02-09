ЧМ-2018 и 2022: Катар обыгрывает Россию по тратам со счетом 200:10

На днях министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади заявил, что итоговая смета на проведение чемпионата мира 2022 года составит 200 миллиардов

Sobesednik.ru сравнил траты на домашний чемпионат мира по футболу России и Катара, который примет следующий мундиаль.

Катар — самое маленькое из государств, принимавших когда-либо чемпионат мира по футболу, но при этом наиболее щедрое. На днях министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади заявил, что итоговая смета на проведение чемпионата мира 2022 года составит 200 миллиардов долларов. По словам чиновника, для этого потребуется тратить около 500 миллионов в неделю в течении трех-четырех лет.

Россия, согласно последним изменениям в правительственном документе «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», потратит почти в 20 раз меньше, а именно 10,7 миллиардов долларов (638 800 000 000 рублей).

Таким образом, пользуясь катарским способом исчисления, с 2013 года, с которого стартует программа подготовки, Россия тратит на ЧМ-2018 еженедельно по 2,08 миллиарда рублей.

Итоговая сумма, потребовавшаяся на организацию ЧМ-2018, охватывает 11 программ, среди которых только одна посвящена строительству и реконструкции спортивных объектов (183,6 миллиардов рублей). Самая же затратная часть — строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры (334,6 миллиардов рублей). Она включает обустройство аэропортов, автомобильных трасс и работы по модернизации общественного транспорта в городах ЧМ-2018.