Юрий Борзаковский: Сам бы я выступал только под флагом России

Главный тренер легкоатлетической сборной РФ поговорил с Sobesednik.ru о нейтральных флагах и допинговых скандалах.

Легкоатлеты, теперь уже в массовом порядке, подают заявки на участие под нейтральным флагом. О том, как с этим жить, рассказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

– На данный момент уже подана 31 заявка на участие под нейтральным флагом. Думаете, будут еще?

– Я надеюсь, еще будут, все хотят соревноваться. Я прекрасно понимаю ребят – и Машу Кучину (чемпионка мира-2015 по прыжкам в высоту. – Ред.), и Сергея Шубенкова (чемпион мира-2015 в беге с барьерами. – Ред.), вообще всех. Сереге еще 1 или 2 олимпийских цикла осталось. Сейчас мимо одной Олимпиады уже пролетели, и что будет дальше, неизвестно.

– Если бы вам предложили выступить в нейтральном статусе, согласились бы?

– Конечно, встала бы дилемма – выступать или не выступать. Я, как патриот своей страны, выступал бы только под флагом России. Но в то же время понимаю, что век спортсмен­а недолог. У кого-то 10 лет, а у кого-то всего 3–4 года.

– В Госдуме появилась свежая идея: к крупным соревнованиям оформить наших спортсменов на Белоруссию.

– Слишком много нюансов. Каждого атлета надо переоформить – это же тоже, извините меня, не быстро. Если всех отдать Белоруссии, то с чем мы останемся? Потом так же долго их назад выводить? Не знаю, согласится ли на это сама Белоруссия, но я за то, чтобы наши спортсмены страну не меняли. Да, время идет, но по поводу смены страны разговоров в команде нет, не было и не будет. Причем неважно, что имеется в виду – Белоруссия, Вьетнам, что угодно.

– Индивидуальные заявки в международную федерацию подают через нашу – ВФЛА. Она кого-то тормозит или всем разрешает автоматически?

– Пока так, но надо подождать, когда атлетам, которым разрешили подать заявки, пора будет ехать на чемпионат Европы. Я думаю, в ВФЛА будет особое решение по этому поводу. Какое – не знаю, сам жду. Хотелось бы надеяться, что к этим соревнованиям нас уже восстановят, но это в самом лучшем случае. Так, вообще, планируем к лету. Ждем «дорожную карту» – список критериев, который мы должны выполнить для восстановления.

– Какова ваша роль в команде, которая отстранена?

– Для нас ребята остаются спортсменами сборной команды, и я, как главный тренер, обязан обеспечивать их тренировочный процесс и всю их подготовку. Я это делаю, со своей стороны. А как быть на соревнованиях – это вопрос. Мы его задаем ИААФ, и пока ответа нет. Индивидуально могут ехать только спортсмены.

– Получается, что на официальных стартах вас не будет?

– Получается, так.

– На многих произвел впечатление новый фильм о допинге с новым информатором – бегуном Андреем Дмитриевым. Пересекались с ним когда-нибудь?

– Я с ним незнаком. Последний раз видел этого человека на соревнованиях в 2014 году в Сочи. Что сказать, недовольные люди будут всегда, появляться и наговаривать. Давайте будем серьезными: если есть конкретные факты, предъявляйте. И желательно не сразу туда, а сюда, чтобы мы на месте, у себя в доме навели порядок. И на месте Дмитриева было бы правильно обратиться либо в федерацию, либо в следственные органы, а не выносить этот вопрос на общественность.