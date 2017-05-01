Александр Беленький: Жаль Поветкина – виноват не он, а команда

Эксперт по боксу Александр Беленький поделился Sobesednik.ru своим мнением о неудачной допинг-пробе Поветкина.

Допинг-проба «Б» Александра Поветкина, взятая перед боем с Брейменом Стиверном, тоже оказалась положительной и подтвердила препарат остарин.

Скорее всего последует дисквалификация на какой-то срок. По правилам – до двух лет. Поветкину в этом году исполняется 38 лет. Понятное дело, что для карьеры спортсмена в таком возрасте эта дисквалификация ничего хорошего о­значать не может. Единственный шанс – что подойдут помягче, присудят только один год. В таком случае, если повезет, Александр сможет вернуться. Другого выхода я не вижу.

Остарин приравнен к анаболическим стероидам. Дальше, грубо говоря, ехать некуда.

Можно, конечно, затеять судебный процесс против ВАДА, но на это уйдут годы, а положительный результат все равно маловероятен.

Неприятно, жалко Александра. По моему мнению, если кто и виноват, так это не он. Любой спортсмен, для которого роль команды очень велика, имеет полное право не знать, что ему вкалывают.

В команде Александра это уже не первая история, связанная с допингом. Были разбирательства и с промоутером Доном Кингом, и с Элом Хэймоном, в отношении боев Поветкина и Дениса Лебедева.

Тут еще и общий фон – антидопинговая война вокруг российских спортсменов.

В каком-то смысле проба Поветкина – звено все той же цепи. На наших спортсменов нацелены. Им априори не доверяют и проверяют особо тщательно. О том, что их специально кто-то отстреливает таким образом, что кто-то чужой писает в наши пробирки, я бы говорить не стал.