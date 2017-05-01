Новый экипировщик сборной РФ на Олимпиаде спрятал ассортимент

Теперь шить форму начнет бренд, еще более близкий к телу руководства страны

Sobesednik.ru выяснил, кто именно стал новым дизайнером формы олимпийской сборной РФ.

Если раньше команду одевала фирма Bosco Sport зампреда Общественной палаты Москвы Михаила Куснировича, то теперь шить форму начнет бренд, еще более близкий к телу руководства страны.

Впервые о дизайнере Анастасии Задориной, являющейся 100% собственником новоолимпийской марки Za Sport, заговорили после ее акции обмена зарубежных брендов на футболки с надписями типа «Санкции? Не смешите мои искандеры». Тогда же выяснилось, что отцом Задориной является руководитель службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаил Шекин. Теперь, судя по всему, смеяться над санкциями будут не только «Искандеры», но и клюшки с винтовками для биатлона. Если, конечно, они, эти самые санкции, позволят нашим спортсменам куда-нибудь поехать олимпийской зимой 2018 года.

Ситуация выглядит странной даже по меркам российских реалий. У руководства компании Forward, которая также участвовала в конкурсе на звание экипировщика, не меньше козырей в рукавах. На 80% она принадлежит Ростиславу Плаксину, коммерческому директору Ночной хоккейной лиги, одним из игроков которой является Владимир Путин.

– На данный момент мы экипируем сборные более чем по 60 видам спорта. По этому показателю Forward занимает лидерские позиции. Критерии выбора компании правильнее уточнить у официальных представителей ОКР, – рассказал «Собеседнику» генеральный директор компании Виталий Цыганков. Также он добавил, что конкурировать с компанией Za Sport его фирме раньше не доводилось.

В ОКР же считают подробности конкурса коммерческой тайной.

Любопытно, что на следующий день после объявления бренда-победителя коллекция спортивных вещей была убрана с его официального сайта. Однотонные олимпийки и спортивные штаны, которые там висели прежде, и так производили смешанное эстетическое впечатление. Сейчас же зияющая пустота раздела «Спортивная одежда» на сайте бренда, который существует с 2012 года, выглядит даже пугающе.