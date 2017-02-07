"Есть ощущение, что в антидопинговой комиссии продают места"

Стоит ли РФ поддерживать спортсменов, готовых выступить под нейтральным флагом на чемпионате мира по легкой атлетике?

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) постановил, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до чемпионата мира, который пройдет в августе в Лондоне, после допингового скандала восстановлено не будет.

— Уверен, что в этом году проблемы не закончатся. Посмотрите на то, кого оставили в руководстве ВФЛА. Полковник (Дмитрий Шляхтин — ред.) плачет, что нет денег. А что ты пришел сюда — щеки надувать? или «бабки» отмывать? Он думал, что его поставил бывший министр спорта [Виталий Мутко] — и все будет красиво, а в реальности получаются проблемы, — негодует бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Алексей Кустов.

— Все делается по указке, — рассказывает он. — Комиссию при антидопинговом комитете возглавил [почетный президент Олимпийского комитета России] Виталий Смирнов, которому 81 год. Есть профессионалы, но никто кандидатуру не анализировал. Наш президент предложил — и все. Меня волновал вопрос о том, кто войдет в эту антидопинговую комиссию. Я написал письмо в адрес [главы Олимпийского комитета России Александра] Жукова и Смирнова — они даже отписку не написали. Такое впечатление, что там просто продаются эти места.

На сегодняшний день уже 35 отечественных спортсменов выразили желание выступить на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом.

— Нейтральный флаг — это катастрофа, — уверяет Алексей Кустов. — Я понимаю Пашу Колобкова, министра спорта. Что ему скажет Мутко — так он и говорит. Так всегда и было в министерстве. Это нонсенс: за наши с вами деньги люди будут выступать под нейтральным флагом. Если бы они сами готовились, вопросов бы не было, но это не так. Получается, что пенсионеры не допивают — не доедают, а они [спортсмены] почему-то должны выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Если наша страна не может выступать, а вы очень хотите, то переходите под другой флаг, — предлагает спортивный функционер. — Конечно, это не вина спортсмена. Тот же Сергей Шубенков стал заложником ситуации. Как и мама его в 1984 году, которая не смогла поехать на Олимпиаду из-за бойкота со стороны СССР.