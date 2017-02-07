Спорт
Источник: "Р-Спорт"
11:56, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Боксера Поветкина исключат из рейтингов IBF из-за допинга

Российский боксер Александр Поветкин будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина, которого обвиняют в употреблении допинга, показала наличие в его крови запрещенного препарата остарина. Однако промоутер спортсмена Андрей Рябинский настаивает на его невиновности, напоминая, что другой анализ, проведенный независимой швейцарской лабораторией, не выявил следов допинга.

В пресс-службе IBF агентству «Р-Спорт» рассказали о том, что Поветкина собираются исключить из рейтингов федерации. В рейтинг IBF россиянин попал в декабре прошлого года и находился на девятой строчке. При этом в рейтингах WBO и WBA Поветкин отсутствовал, отмечает «Р-Спорт»

Кроме того боксер был удален из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом СМИ рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

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