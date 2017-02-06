Провал во время исполнения гимна РФ на ЧМ по хоккею объяснили сбоем

Певица Кристина Жмудская объяснила, почему не смогла исполнить гимн России на чемпионате мира по хоккею.

На финальном мачте чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене певица Кристина Жмудская должна была исполнить гимн России, однако после того, как заиграла музыка, она не смогла спеть слова гимна.

В интервью изданию Sovsport.ru она рассказала, что причиной казуса стал технический сбой.

«Мы репетировали за 1,5 часа до матча и все было нормально — я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло ни-че-го! В таких условиях петь просто невозможно. Я достала наушники и стала показывать организаторам, что звук не идет», — объяснила Ждмуская. Она отметила, что выучила слова гимна до выступления.

«После такого казуса я пошла плакать в туалет. Чуть позже все меня успокаивали и говорили, что это просто техническая накладка», — добавила певица.

Она также отметила, что во время матча болела за Россию.