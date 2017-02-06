"Цибулкову и Надаля бесполезно учить сочувствию: они другой вид"

Отар Кушанашвили дает отпор завистникам и критикам Марии Шараповой, которые не рады возвращению спортсменки в теннис.

Наша Маша возвращается в Большую Игру, побыв некороткое время престижной светской персоной с трагическим налетом.

Мы соскучились по Шараповой, чья жизнь последнее время была похожа на строчку из Киплинга: «Иногда я начинаю жалеть себя, а в это время великий ветер несет меня по небу».

Но не все рады тому, что Маша возвращается.

Например, теннисистка Цибулкова обозвала ее тяжелыми словами, а один знаменитый паренек заявил, что Машу надо навсегда удалить из спорта (о пареньке — позже).

Дело не в том, хорошая теннисистка Цибулкова или так себе — мне начхать на нее, подозреваю, что это взаимно; наверное, хорошая, раз выигрывает значительные турниры раз в триста лет. Проблема в том, что она бессердечная и невеликодушная, а я уже очень давно запретил себе проходить мимо таких антропоморфных.

Она не просто не прощает Шарапову, она бравирует тем, что не прощает, а людишки, не умеющие прощать, множат злобу, которой и без того нафарширован мир, где всякий сверчок, презрев шесток, чуть что обнаруживает совершенно звериную способность никому, окромя себя, спуску не давать.

«А что бы вам еще доброты прибавить», — как писал (по другому, правда, поводу) неизвестный Кокорину Л. Толстой неизвестному Мамаеву К. Бальмонту.

Большой спортсмен — это человек с большим сердцем, это Федерер, который рад возвращению Маши, это не Надаль, наговоривший о Маше мерзостей (ну и кто победил в их недавней вулканической схватке?!).

Но Цибулкова и Надаль — это другой, верно, человеческий вид. Таких учить сочувствию — как учить собаку испанскому: в конце концов, это вопрос личного выбора, но когда в определенной комбинации обстоятельств под песню Аллегровой «Но только бы тебе не поскользнуться, легко ступая по моим слезам» сама Цибулкова попадет на вертел (а такие попадают, про это не беспокойтесь) и подобные ей накинутся на нее, чтоб добить болевым с удушением, — пусть она вспомнит свою циническую надменность и поперхнется ею.