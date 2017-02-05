Не вышедший на поле футболист заработал удаление в Австралии

Австралийский футболист заработал красную карточку, не успев выйти на поле, из-за слов в адрес судьи

Австралийский футболист заработал красную карточку, не успев выйти на поле, из-за слов в адрес судьи.

Как пишут зарубежные СМИ, нападающий из футбольного клуба «Мельбурн Сити» Тим Кэхилл заработал удаление, даже не успев коснуться мяча. Он собирался выйти на замену в конце матча и уже стоял у кромки поля. Однако неожиданно футболист сказал что-то судье, на что тот показал игроку красную карточку.

Поясняется, что обстановка на матче между «Мельбурн Сити» и «Мельбурн Виктори» была напряженной, потому что главный арбитр засчитал гол в ворота «Мельбурн Сити», несмотря на то, что боковой арбитр зафиксировал положение вне игры.

Сам удаленный Кэхилл утверждает, что лишь посоветовал арбитру внимательнее «посмотреть на экран».