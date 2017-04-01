Слуцкий в тумане. Куда двинется карьера экс-тренера ЦСКА

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, судя по всему, продолжит работу вдалеке от родины, узнал Sobesednik.ru.

Сам Леонид Слуцкий в декабре обмолвился, что в ближайшем будущем больше всего хочет научиться разговаривать на английском.

Видимо, желание начало сбываться, потому что уже через две недели после Нового года Слуцкий оказался в Англии. В инстаграме бывшего игрока ЦСКА нигерийца Ахмеда Мусы, ныне выступающего в «Лестере», появилась совместная фотография с бывшим наставником, который оказался гостем матча его команды с «Челси».

О том, что карьера самого тренера тоже может продолжиться в Англии, говорили и раньше. Корреспондент Sobesednik.ru еще в 2014 году слышал от футбольного агента, соратника Слуцкого по «Крыльям Советов» Германа Ткаченко: «Думаю, его следующий шаг после ЦСКА – скорее всего работа за границей. Поедет в Голландию, в знаменитую языковую школу в монастыре, проведет там несколько недель и будет тренировать или стажироваться в какой-нибудь английской команде».

Про какой монастырь говорил Ткаченко, нетрудно догадаться, впрочем, как и про команду. Знаменитая языковая школа в голландском городке Вюгт расположена в здании бывшего женского монастыря, отсюда и ее название – Regina Coeli (в переводе с латыни – «Царица Небесная»). Престижное учебное заведение предлагает программу по 8 языкам, среди которых есть даже китайский. Одна неделя обучения (40 часов) стоит 3904 евро.

Любопытно и то, что школа пользуется спросом со стороны тренеров «Челси». В 2009 году туда отправился подтягивать английский Карло Анчелотти по совету своего предшественника в лондонском клубе – Гуса Хиддинка.

Есть и более серьезные связи бывшего тренера ЦСКА с «Челси». Компания президента лондонской команды Романа Абрамовича «Сибнефть» являлась спонсором клуба в середине 2000-х. Это, как и дружба с главой ЦСКА Евгением Гинером, поспособствовало легкому переезду из Москвы в Лондон футболистов Иржи Ярошика, Юрия Жиркова и, возможно, Марио Фернандеса, трансфер которого наметился уже в этом году.

Таким образом, если Леонид Слуцкий займет место в штабе «Челси», которым руководит итальянец Антонио Конте, то пополнит список тренеров сборной России, которые остаются невостребованными на родине.

– Быть помощником и главным тренером – это две разные профессии. Сейчас у нас в стране действительно ощущается проблема невостребованности, – рассказывает советский футболист Анзор Кавазашвили. – В свое время нашим тренерам помешала мода на иностранцев. Разнообразным агентам, тем, кто занимался подбором специалистов, выгоднее было перевозить их из страны в страну. Трудоустроив условного Адвоката, который зарабатывал 7–8 миллионов, можно получить серьезный процент от сделки. А ведь в свое время Олег Романцев, Георгий Ярцев и другие работали за 500 долларов в месяц.

Чем заняты остальные тренеры сборной России?

Валерий Газзаев

Тренер сборной России 2002–2003

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия»

Олег Романцев

Тренер сборной России 1998–2002

Член попечительского совета «Спартака»

Георгий Ярцев

Тренер сборной России 2003–2005

Генеральный директор ФК «Тамбов»

Борис Игнатьев

Тренер сборной России 1996–1998

Вице-президент ФК «Торпедо»

Анатолий Бышовец

Тренер сборной России 1998

Пишет книгу о футбольной тактике