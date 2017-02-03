Спорт
18:10, 03 Февраля 2017 Версия для печати

"Поветкину не повезло выступать в одно время с Кличко"

Александр Поветкин
Александр Поветкин
Фото: Анна Сергеева / Global Look Press

Известный комментатор Александр Беленький рассказал Sobesednik.ru о будущем Александра Поветкина и российского бокса.

Проба «Б» Александра Поветкина, которая подтвердила положительный результат на остарин, с высокой долей вероятности ставит точку в спортивной судьбе 38-летнего спортсмена. По словам эксперта бокса Александра Беленького, карьера Поветкина могла сложиться более удачным образом.

— Саше не повезло в том, что его время пришлось на век Кличко, а это очень тяжелое положение, — рассказал эксперт Sobesednik.ru. — По сути, Володя, да и Виталий — это люди совсем другой весовой категории. Они на порядок крупнее просто физически. И, конечно, Александру с Владимиром Кличко было очень нелегко. И если бы встретились они раньше — и тогда бы вряд ли победил Поветкин. Форман и Фрейзер, если бы не жили в эпоху Мохаммеда Али и друг друга, каждый был бы чемпионом лет по десять. Но так получилось, что в такой короткий промежуток жило три выдающихся бойца одновременно.

Александр Поветкин — не единственный топ-боец промоутерской компании «Мир бокса», который может закончить карьеру. В последнее время дела на ринге складываются не лучшим образом и для 37-летнего Дениса Лебедева. Однако эксперт не видит причин сокрушаться о судьбе российского бокса:

— Недавно был замечательный бой Дениса Лебедева и Мурата Гассиева. Гассиев — это человек с замечательным потенциалом. Потенциал Лебедева тоже не истрачен — в случае матч-реванша ещё бабушка надвое сказала, кто победит. Сергей Ковалев тоже ещё не сказал последнего слова. Так что все у нас нормально, — уверяет Александр Беленький.

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