Спорт
Источник: "Р-Спорт"
11:21, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Промоутер Поветкина знал, что в пробе "Б" найдут допинг

Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что накануне боя Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном в крови россиянина обнаружили следы запрещенного вещества – остарина. В результате бой пришлось отменить, поскольку Стиверн отказался драться с Поветкиным.

По словам главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, проба «Б» Поветкина оказалась положительной. При этом он отметил, что анализы, проведенные независимой лабораторией Швейцарии, не выявили следов допинга в крови боксера. Об этом пишет издание «Р-Спорт».

«Подтвердили наличие остарина в пробе "Б", но мы так и ожидали, потому что это тот же самый биологический материал. При этом есть независимая проба из лаборатории в Лозанне, результат в ней чистый», — подчеркнул Рябинский.

Промоутер также отметил, что из-за положительной допинг-пробы рано говорить о дисквалификации и конце карьеры Поветкина, и заявил, что необходимо дальше разбираться в ситуации.

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