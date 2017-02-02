После удара шайбой от Овечкина в лицо судья продолжил матч НХЛ

В очередном матче НХЛ шайба, брошенная в ворота соперника Александром Овечкиным, попала в голову арбитра.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 1 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ команда «Айлендерс» обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2. Гол, забитый форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным на 60-й минуте игры, не смог принести победу его команде.

Как сообщает агентство ТАСС, в ходе матча с «Бостоном», который завершился победой «Вашингтона» со счетом 3:2, Овечкин вновь отличился примечательным голом. Также в середине первого периода российский хоккеист атаковал ворота соперника, однако вратарь «Бостона» Туука Раск сумел отбить его удар.

В результате отскочившая от клюшки шайба попала прямо в лицо арбитру Гарретту Ранку. Судья упал на лед, однако через какое-то время сумел сам подняться и, заявив, что с ним все в порядке, продолжил вести матч.