Спорт
Источник: ТАСС
09:14, 02 Февраля 2017 Версия для печати

После удара шайбой от Овечкина в лицо судья продолжил матч НХЛ

В очередном матче НХЛ шайба, брошенная в ворота соперника Александром Овечкиным, попала в голову арбитра.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 1 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ команда «Айлендерс» обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2. Гол, забитый форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным на 60-й минуте игры, не смог принести победу его команде.

Как сообщает агентство ТАСС, в ходе матча с «Бостоном», который завершился победой «Вашингтона» со счетом 3:2, Овечкин вновь отличился примечательным голом. Также в середине первого периода российский хоккеист атаковал ворота соперника, однако вратарь «Бостона» Туука Раск сумел отбить его удар.

В результате отскочившая от клюшки шайба попала прямо в лицо арбитру Гарретту Ранку. Судья упал на лед, однако через какое-то время сумел сам подняться и, заявив, что с ним все в порядке, продолжил вести матч.

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