"Водка" и "Черчесов": тренеры семи сборных описали РФ одним словом

Тренеры семи национальных сборных по футболу по просьбе ФИФА пытались охарактеризовать Россию одним словом.

1 февраля на сайте Кубка конфедераций – 2017, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля за год до домашнего чемпионата мира по футболу, появилось видео с участием наставников семи национальных сборных по футболу. Тренеры на камеру попытались одним словом описать страну-хозяйку турнира. Отнюдь не все справились с этой задачей.

Так, например, наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио выдал сразу несколько слов и словосочетаний, ассоциирующихся у него с Россией: «суровый, твёрдый характер», «мечта и цель», «слава, история».

Тренеру чилийцев Хуану Антонио Пицци при вопросе о РФ пришли на ум слова «Горбачёв», «Кремль», «водка» и «Карпин».

Задача кратко описать свою страну чуть было не поставила в тупик рулевого российской сборной Станислава Черчесова, который заявил: «Это Россия! Большая, великая страна».

Тренер австралийской сборной Ангелос Постекоглу охарактеризовал Россию эпитетом «грандиозная», а наставник новозеландцев Энтони Гудзон — словом «большая». Немецкий тренер Йоахим Лёв сказал, что Россия для него — это Станислав Черчесов, с которым он хорошо знаком.