Олег Смолин: В МПК произошло предательство всех европейских ценностей

Депутат, замглавы Паралимпийского комитета объяснил, в чем главная надежда на допуск наших спортсменов на Игры-2018.

В начале этой недели на предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам соревноваться в отборочных турнирах к Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане был получен отрицательный ответ за подписью президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипа Крейвена.

Напомним, ещё недавно у главы Международного паралимпийского комитета было иное отношение к России и российскому спорту. В частности, Паралимпиада в Сочи была названа им лучшей в истории.

— Могу только напомнить, что в начале июля 2016 года, когда уже вовсю мусолили доклад Макларена, мы получили бумагу из Международного паралимпийского комитета, где сообщалось, что у МПК нет претензий к российским паралимпийцам, — рассказывает Sobesednik.ru вице-президент ПКР, депутат Госдумы Олег Смолин. — 23 июля, спустя примерно две недели, мы получили другую бумагу, где сообщалось, что МПК возбуждает дело о возможном приостановлении полномочий Паралимпийского комитета России. Что произошло за это время, сказать трудно То ли информационное давление оказалось столь сильным, что функционеры МПК просто испугались, то ли на каком-то уровне в политических элитах была достигнута негласная договоренность, что «большую» сборную пропустили, а за это должны наказать спортсменов с инвалидностью.

Я, естественно, болею за нашу большую сборную, но — для понимания — допинговых нарушений в большом спорте несравнимо больше, чем в паралимпийском, — уверяет Смолин. — То есть люди за несравнимо меньшее нарушение получили несравнимо большее наказание.

Напомним, что МПК в августе прошлого года отстранил Россию от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации.

— Возможно, Филипп Крейвен, у которого заканчивается срок полномочий, получил предложение продолжить свою карьеру в международных или британских структурах при условии столь жесткой позиции, — предполагает депутат. — Не буду называть фамилии, но те самые люди, про которых [глава ПКР] Владимир Лукин или [глава исполкома ПКР] Павел Рожков могли бы повторить за Высоцким «он был мне больше чем родня, он ел с ладони у меня», — те самые люди стали в ужасе прятаться от попыток возобновить личные контакты.

Считаете, что виновато государство — так и наказывайте государство, если, конечно, можете, а не тех, кто к этим грехам не имел никакого отношения, — говорит Олег Смолин. — Это, в общем, предательство всех европейских ценностей во главе с правами человека, презумпцией невиновности и так далее.

По словам Владимира Лукина, в ближайшее время Филипп Крейвен может подать в отставку.

— Если Крейвен не останется, я уверен, что это серьезный шанс изменить ситуацию к лучшему, — не теряет надежд вице-президент Паралимпийского комитета России.