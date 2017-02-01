Спорт
17:26, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Мария Кучина: Мыслей о выступлении за другую страну нет и не будет

Мария Кучина
Мария Кучина
Фото: стоп-кадр / Youtube

Sobesednik.ru обсудил с одной из ведущих спортсменок, отстраненных от соревнований, шансы подать заявку от Беларуси.

На днях депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко рассмотреть вопрос о выступлении российских легкоатлетов под белорусским флагом.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с лета 2016 года лишена права участвовать в официальных соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF). В связи с этим на данный момент в Международную федерацию была отправлена 31 заявка от российских спортсменов на право выступать в ближайшем сезоне в качестве нейтральных спортсменов.

— Мысли насчет смены гражданства не было, нет и никогда не будет, — рассказала Sobesednik.ru чемпионка мира 2015 года по прыжкам в высоту Мария Кучина. — Статус нейтрального спортсмена — навязаные условия. Нас поставили в положение, в котором мы дожны идти на это, если хотим выступать и радовать наших болельщиков. Те, кто знает, что такое профессиональный спорт, понимает, на что мы идем, чем жертвуем, я думаю, нас поймут. Мы всегда останемся россиянами, Россия у нас в сердце, это наша Родина, воспитание, место, где мы выросли, это наши родители. Очень надеемся на понимание, потому что для нас это важно — выступить на международной арене.

Отметим, действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин предложение парламентария Федорова тоже воспринял критически: «Если завтра кто-то захочет выступать за другую страну, он должен пройти жесткий регламент. Чудес не бывает», — цитирует спортивного функционера «Интерфакс».

По словам Шляхтина, для того, чтобы поддержать российских легкоатлетов, на ближайшем старте, которым станет «Русская зима» в Москве, будет увеличен призовой фонд. Чтобы поощрить победителей соревнований, будет выделено по 500 тысяч рублей.

— Спасибо, что федерация старается, мы тоже стараемся, — говорит Мария Кучина. — Все равно это когда-нибудь «разойдется», закончится и мы будем вставать на пьедисталы международных стартов и все будут говорить, что это наши ребята. Мы сейчас всё пропускаем через себя. К сожалению, очень много нервов от этих негативных коммнтариев, но мы смотрим дальше и знаем, что в любом случае нам надо держаться и продолжать тренировки.

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