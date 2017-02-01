Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в игре с "Айлендерс"

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ в Нью-Йорке «Вашингтон» потерпел поражение от «Айлендерс».

Как сообщает издание Sovsport.ru, матч между «Айлендерс» и «Вашингтоном» прошел 1 февраля на льду Барклайс-центра в Бруклине (Нью-Йорк) и завершился со счетом 3:2

Обозреватель издания Павел Лысенков назвал «Вашингтон» «лучшей командой лиги», отметив также, что «Айлендерс» показывали очень плохой хоккей в начале сезона. Однако позже клуб «выдал серию из семи матчей, в которых набирал очки».

«Капитан Джон Таварес прекрасен, это сейчас самый горячий хоккеист лиги. В команде произошла перезагрузка, был уволен тренер. И вот сейчас, судя по всему, "Айлендерс" может заскочить в зону плей-офф – три очка отставания от "Филадельфии", которая идет восьмой при трех матчах в запасе», – пишет Sovsport.ru.

Счет в прошедшем матче открыл центральный нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, недавно оправившийся от серьезной травмы ноги.

Как отмечает Лысенков, после открытия счета игроки «Айлендерс» стали уверенно забивать шайбы в ворота соперников, причем третья шайба была забита в тот момент, когда ворота защищал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«На последнем рубеже остался Александр Овечкин, но сыграть как Третьяк он не смог. "Вашингтон" еще нашел силы на последнюю атаку, и Овечкин вложил всю душу в щелчок отчаяния, вогнав шайбу в сетку от синей линии», – пишет обозреватель.

Овечкин отличился на 60-й минуте матча, забросив шайбу с передачи Кузнецова. Лысенков назвал этот гол «историческим» для российского хоккеиста. Забросив 549-ю шайбу в регулярных чемпионатах, Овечкин вышел на 27-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.