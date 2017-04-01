Что будет с российской лёгкой атлетикой после очередного допинг-скандала

На минувшей неделе выяснилось, что амнистии российским легкоатлетам ждать еще не скоро, узнал Sobesednik.ru.

Накануне генеральной проверки со стороны Международной легкоатлетической федерации немецкий канал ARD показал, что дисквалифицированные тренеры продолжают работать со спортсменами.

Больше всего досталось наставнику бегуньи Марии Савиновой Владимиру Казарину, который, по словам авторов, был заснят прямо во время тренировки.

Сейчас телефон Казарина не отвечает. Возможно, действительно занят работой.

По крайней мере, об этом свидетельствует не только фильм, но и официальный сайт свердловского министерства спорта, где Владимир Сергеевич указан как ведущий тренер по легкой атлетике, работающий в нижнетагильском спортивном клубе «Спутник».

Однако, по материалам фильма, тренерскую деятельность Казарин осуществляет в другом спортивном центре – екатеринбургском «Луче», где, например, тренируется член сборной России Артем Денмухаметов.

– После отстранения всю группу легкоатлетов Казарин передал своей супруге Наталье Хрущелевой, – говорит председатель спортклуба «Луч» Рафаил Карманов. – Спортсменов сейчас тренирует она. Казарин не стал бы так рисковать, подставлять себя, потому что понимает, что может получить пожизненную дисквалификацию.

Отстраненные тренеры в России действительно часто держатся до последнего.

На главного тренера по спортивной ходьбе в Центре олимпийской подготовки Саранска Виктора Чегина наложили пожизненную дисквалификацию только тогда, когда количество пойманных на допинге подопечных достигло отметки в 24 человека, а сам он закончил карьеру. Только спустя полгода, в декабре 2016-го, его портрет убрали с Аллеи славы в Саранске.

Другой тренер – Владимир Мохнев – сопротивлялся отстранению целый год. Первая информация о запрете на тренерскую деятельность наставника Юлии Степановой появилась в августе 2015 года, но в марте следующего года советник по антидопинговым вопросам Наталья Желанова вынуждена была напомнить тренеру, что его деятельность находится под запретом.

– Тренеров отстраняют, но сама жизнь заставляет их работать, – рассказал бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Алексей Кустов. – Трудно сказать, было ли это раньше, потому что сам прецедент отстранения российских тренеров появился только недавно – при Виталии Мутко. Слышал, как по этому поводу недавно высказывалась комментатор Ольга Богословская. Интересно, что она же сама была дисквалифицирована на два года за стероиды в 1994 году. Мне – и не только в легкой атлетике – известно, что кормил ее не кто иной, как Валентин Маслаков, который и после этого продолжал быть главным тренером страны еще 20 лет, пока не ушел по собственному желанию.

Однако подобная ситуация складывается не только в легкой атлетике.

– В 2009 году из штаба сборной по биатлону был уволен спортивный врач Станислав Дмитриев, из-за которого разгорелся скандал – три спортсмена были уличены в приеме эритропоэтина. Но проходит всего пять лет, и этот же персонаж снова появляется в сборной, прямо незадолго до Олимпиады в Сочи, – рассказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. – Когда он вернулся, я сразу понял – жди беды.