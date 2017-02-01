Спорт
Источник: «Собеседник» №2-2017
07:04, 18 Января 2017 Версия для печати

КАМАЗ на "Дакаре" – жертва конкуренции или заговора против России?

Фаворит гонки грузовиков «Дакар» – «КАМАЗ-Мастер» – может пропустить несколько ближайших сезонов
Фаворит гонки грузовиков «Дакар» – «КАМАЗ-Мастер» – может пропустить несколько ближайших сезонов
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, каким образом «КАМАЗ» могут отстранить от участия в гонках грузовиков «Дакар».

По крайней мере об этом рассказал гендиректор ООО «КАМАЗ» Сергей Когогин. По его словам, фаворит гонки грузовиков «Дакар» – «КАМАЗ-Мастер» – может пропустить несколько ближайших сезонов.

«Ущемление наших интересов» заключается в том, что организаторы гонки изменили требования к моторам, объем которых с 2018 года не должен превышать 13 литров. Таким образом, «КАМАЗ-Мастеру» придется отказаться от своего победоносного 16-литрового мотора и потратить время и деньги на то, чтобы собрать новый. В то же время у конкурентов подходящие двигатели уже есть.

Почему они вовремя не появились у нас, из заявления Когогина понять не удается. По его словам, разработка нового мотора потребует не одного миллиона евро: «Это бизнес, а мы вынуждены считать деньги».

О том, как считают деньги в команде, Sobesednik.ru ранее уже спрашивал у руководителя команды Владимира Чагина. По его словам, летом, когда команда в очередной раз испытывала финансовые сложности, их удалось решить с помощью главы Татарстана Рустама Минниханова, который перенаправил обращение Владимиру Путину.

Если гонки на «Дакаре» – бизнес, как говорит Сергей Когогин, то было бы неплохо проводить гонки в Азии. Именно Вьетнам – главная опора завода по количеству заказов на экспорт. В Южной Америке тоже ждут КАМАЗы, но там заинтересованы больше в автобусной технике.

– «КАМАЗ» – одна из немногих заводских команд в зачете грузовиков. Другие производители утратили интерес к «Дакару» из-за низкой маркетинговой отдачи от участия в нем, – объясняет комментатор автоспорта Сергей Беднарук. – На продажах достижения «КАМАЗ-Мастера» никак не отражаются. Транспортные компании и дальнобойщики предпочитают иностранную технику.

В 2014 году на встрече с командой Владимир Путин посетовал, что «КАМАЗ-Мастер» не получает широкого освещения в СМИ. Как минимум с этой задачей в команде справились на «отлично».

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Соколов Дмитрий

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