Спорт
Источник: Sovsport.ru
18:17, 18 Января 2017 Версия для печати

Француз рассказал, когда раскроют тайну трансфера Молло в "Зенит"

Журналист Бернар Льонс удивился тому, что «Крылья Советов» и «Зенит» держат в тайне детали трансфера Йоана Молло.

18 января президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер заявил, что французский клуб подаст иск в ФИФА в связи с переходом своего бывшего полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит». Дело в том, что по условиям соглашения между российскими клубами французы должны были получить 50% от суммы перехода футболиста. «Крылья Советов» и «Зенит» официально объявили, что сумма трансфера составила 500 тысяч евро, однако в «Сент-Этьене» считают, что питерский клуб отдал за полузащитника 3,2 миллиона евро, и намерены получить половину от этой – якобы реальной – суммы.

«Пункт о 50-процентной выплате действительно есть в контракте между французским и российским клубами, – рассказал Sovsport.ru журналист Бернар Льонс, который отвечает в газете L’Equipe за «Сент-Этьен». – Но дальше – тайна, потому что по условиям договора клубам и самому игроку запрещено обсуждать детали трансфера. В свое время все с облегчением восприняли уход Молло из команды – он так и не стал в ней "своим". Его отпустили как свободного агента, настолько велико было желание от него избавиться. Говорят, для некоторых это даже стало праздником!»

По словам Льонса, во Франции редко включают в контракт «столь жёсткий пункт о неразглашении». О том, сколько «Крылья» должны выплатить «Сент-Этьену», общественность узнает только после завершения переговоров между клубами, уверен французский журналист.

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