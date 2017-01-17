Виталий Минаков: Все зависит от Емельяненко – талант не пропьешь

Перспективы «возвращения» Александра Емельяненко Sobesednik.ru обсудил с бойцом смешанного стиля Виталием Минаковым.

Александр Емельяненко, освободившийся из тюрьмы в конце 2016 года, намерен возобновить профессиональную карьеру. О его спортивных перспективах мы поговорили с профессиональным бойцом смешанного стиля Виталием Минаковым.

— Я, конечно, в тюрьме не был, но знаю, что существуют спортсмены, которые вылетали из обоймы на год или на два, а после этого восстанавливались и успешно выступали. Сможет Александр или нет — это все от него зависит: насколько серьезно он рассматривает продолжение спортивной карьеры и намерен серьезно подходить к тренировочному процессу, — говорит Виталий Минаков. — Можно говорить все что угодно, заявлять в СМИ то, что люди хотят слышать, но это только слова. У него может все получиться, если он захочет не просто выйти и срубить какие-то деньги за свою фамилию, а серьезно заниматься.

— Александр заявил, что не хочет в соперники «мешка». Сложно будет найти соперника?

— На самом деле по его форме, его кондициям очень много соперников для него. Может, он и считает их «мешками» но на деле конкуренцию ему могут многие составить. Получить серьезного «топа» в его случае нереально. Не только потому, что он пропустил много. Все самые сильнейшие бойцы состоят в каких-то организациях, имеют контракты.

— Бой Александра с вами исключен?

— Это практически нереально. Да и непонятно, для чего это нужно было бы проводить.

— Вы называли Александра талантливым бойцом. В чем его талант?

— Александр наделен прекрасными физическими качествами. Он высокий, мощный, взрывной. Потенциал у него просто сумасшедший, но, к сожалению, до конца нереализованный. Возраст, в котором он находится, я считаю, для бойцов смешанного стиля — это не предел. Есть люди, которым под 40 с лишним, и они так «топов» напрягают, что уши заворачиваются. Если Емельяненко будет трудиться, то результаты появятся. Талант не потеряешь и не пропьешь.