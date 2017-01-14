Спорт
11:48, 14 Января 2017 Версия для печати

Обнуление рекордов в легкой атлетике – не просто разговоры?

легкая атлетика
Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева оценила вероятность обнуления всех мировых рекордов в легкой атлетике
Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева оценила вероятность обнуления всех мировых рекордов в легкой атлетике.

Глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло предложил президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу обнулить все мировые рекорды в этом виде спорта в связи с чередой допинг-скандалов. С такой же инициативой выступил президент Федерации легкой атлетики Великобритании.

– Не думаю, что это просто разговоры. По крайней мере, Себастьян Коу сказал, что он рассмотрит это предложение. Международная федерация сейчас находится не в самом лучшем состоянии, – рассказала Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину, обладательница не побитого мирового рекорда. – Все понимают, что назрел кризис, и как, например, относиться к спортсменам, которые имеют право употреблять запрещенные препараты по рецепту в терапевтических целях? Многие спонсоры отказываются от международных федераций и высказывают самые радикальные идеи.

Самой Татьяне Лебедевой принадлежит до сих пор не превзойденный мировой рекорд в тройном прыжке (в помещении) – 15,36 метров.

– Я понимаю федерации. Всегда хочется выполнить какую-то перезагрузку, чтобы добавить интереса болельщикам. Федерация борьбы в свое время меняла весовые категории, а в гребле сокращали некоторые дистанции. Но такие обновления кажутся мне чересчур радикальными, – отметила спортсменка.

Напомним, одной из соперниц Татьяны Лебедевой – Инессе Кравец – принадлежит не побитый мировой рекорд в тройном прыжке (15,50 метров). Украинская спортсменка отбывала дисквалификацию за допинг как до, так и после этого достижения.

– Главное, что после установления рекорда она сразу же сдала допинг-тест, который оказался отрицательным, – подчеркнула Лебедева. – Это обычная практика. Победы той же Эмбанги Этоне из Камеруна, которая выиграла золото в Афинах и Пекине, тоже казались подозрительными. Между Олимпиадами она прыгала на метр хуже и вообще исчезала куда-то, а незадолго до соревнований опять появилась. Тоже можно что-то заподозрить, но она честно прошла все тесты, и у меня не было никаких подозрений.

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