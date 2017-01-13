Спорт
Источник: Sovsport.ru
14:21, 13 Января 2017 Версия для печати

В сборную РФ по хоккею на ЧМ могут вызвать Капризова и Воробьева

Хоккеистов Кирилла Капризова и Михаила Воробьева могут вызвать в сборную РФ на чемпионат мира после Евротура.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин в интервью Sovsport.ru рассказал о том, что нападающие уфимского «Салавата Юлаева», члены молодежной сборной России по хоккею Кирилл Капризов и Михаил Воробьев могут попасть в сборную России по хоккею на чемпионате мира.

«Сейчас Олег Валерьевич [Знарок, главный тренер сборной РФ по хоккею], проверит их в Швеции на Евротуре. Если проявят себя — почему нет?» — сказал Брагин в ответ на вопрос о возможности хоккеистов попасть во взрослую сборную на чемпионат мира, как это сделал в 2011 году Владимир Тарасенко.

Напомним, молодежная сборная РФ по хоккею выиграла «бронзу» на чемпионате мира в Канаде в 2017 году.

читайте также:Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко допустил сокращение числа клубов в лиге в следующем сезоне
Эксперт: Сокращение числа клубов КХЛ ударит по имиджу хоккея
Перспективу сокращения числа клубов в Континентальной хоккейной лиге обсудил с хоккейным агентом Sobesednik.ru »

читайте также:Юниорская сборная России
Сергей Гимаев: Разница при замене хоккеистов из-за мельдония будет колоссальной
Как выступят на чемпионате мира юниоры-хоккеисты из РФ после «замены» из-за мельдония, узнал у эксперта Sobesednik.ru »

Также по теме
Хоккей
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Где загадывать желания? Путеводитель по городам России
07:02, 15 Января 2017
Sobesednik.ru решил напомнить, в каких уголках страны можно и нужно загадывать желания
»
Надежда Гужева: Мы вас, щенки, научим котиков любить!
00:01, 15 Января 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о возможных изменениях в законодательстве о защите животных
»
Онкобольные дети – звездам: Мы поправимся и станем артистами!
20:07, 14 Января 2017
Sobesednik.ru и TOY.ru в канун Нового 2017 года вместе со звездами российской эстрады посетили тяжелобольных детей
»