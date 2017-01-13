В сборную РФ по хоккею на ЧМ могут вызвать Капризова и Воробьева

Хоккеистов Кирилла Капризова и Михаила Воробьева могут вызвать в сборную РФ на чемпионат мира после Евротура.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин в интервью Sovsport.ru рассказал о том, что нападающие уфимского «Салавата Юлаева», члены молодежной сборной России по хоккею Кирилл Капризов и Михаил Воробьев могут попасть в сборную России по хоккею на чемпионате мира.

«Сейчас Олег Валерьевич [Знарок, главный тренер сборной РФ по хоккею], проверит их в Швеции на Евротуре. Если проявят себя — почему нет?» — сказал Брагин в ответ на вопрос о возможности хоккеистов попасть во взрослую сборную на чемпионат мира, как это сделал в 2011 году Владимир Тарасенко.

Напомним, молодежная сборная РФ по хоккею выиграла «бронзу» на чемпионате мира в Канаде в 2017 году.