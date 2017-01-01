Медальные планы – 2017: Плющенко, Карякин, Шубенков

Sobesednik.ru решил узнать о целях и задачах звёзд российского спорта на 2017 год.

Если российским футболистам летом предстоит отыграть домашний Кубок конфедераций, то для остальных наших спортсменов год попадает на период между Олимпийскими играми и крупнейшими турнирами.

Елена Веснина, теннис:

– Прежде всего надо сосредоточиться на ближайших турнирах. Для нас с Катей Макаровой это будет Australian Open. Хотелось бы выиграть его, потому что этого у нас еще не было. Задача – выступить и в одиночном, и в парном разряде. Сразу после этого будет St. Petersburg Ladies Trophy, который с 2016 года относится к серии WTA – главным женским турнирам. Будет приятно вернуться домой. В это время года температура в Мельбурне может достигать +35 градусов, а в Санкт-Петербурге будет минус. Температурные перепады сказываются на результатах, так что попытаюсь акклиматизироваться поскорее.

Елена Веснина Фото: Global Look Press

Сергей Карякин, шахматы:

– Год будет очень насыщен. Сперва надо будет выступать в турнире Grand Chess Tour, где снова предстоит борьба с Магнусом Карлсеном. Остальные турниры в основном будут коммерческие. Выделить можно разве что Кубок мира, именно он в приоритете. Нужно защитить звание обладателя этого трофея. Отдавать титул никогда не хочется.

Самое главное – подойти в оптимальной форме к марту 2018 года, чтобы снова выиграть турнир претендентов и играть матч с Карлсеном.

Сергей Карякин Фото: Global Look Press

Юлия Ефимова, плавание:

– В первую очередь в этом году придется много ездить. Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште – далеко не единственное крупное соревнование. Нужно будет выстроить график сборов в соответствии со стартами. Скорее всего мы проведем сбор в Майами, чтобы потом выступить на Гран-при в Орландо. В Болгарии – перед этапами европейской серии «Маре Нострум», и точно так же потом сделаем в Австралии.

Кроме того, остаются в силе планы о создании своей школы плавания. В Волгодонске для этого уже зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Команда Ефимовой».

Юлия Ефимова Фото: Global Look Press

Сергей Шубенков, легкая атлетика:

– Зимние старты я обычно пропускаю, чтобы лучше подготовиться к лету. В этот раз зимний чемпионат Европы придется пропустить и по другой известной причине. В правила перед Олимпиадой, конечно, были внесены изменения, согласно которым россияне могут выступать как независимые спортсмены, но допустят или нет – никто не знает. Многие писали такие заявления перед Рио, и на них пришел отказ (Шубенков пропустил эту Олимпиаду. – Авт.).

Сергей Шубенков Фото: Global Look Press

Евгений Плющенко, фигурное катание:

– Не вижу никакой катастрофы в том, что моего имени не оказалось в расширенном списке кандидатов в сборную на Игры-2018. До Олимпиады еще есть время – немногим больше года, все еще может несколько раз поменяться. Если задаться такой целью, то можно войти и в расширенный, и в суженный список сборной. Ближе к делу надо будет посмотреть по своему состоянию. Если оно будет удовлетворительным – продолжу карьеру.