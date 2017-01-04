Экс-тренер биатлонисток из РФ призвал не пускать их на Игры-2018

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал не пускать россиян на Олимпиаду-2018.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад, в котором приводятся фамилии российских биатлонистов, якобы принимавших допинг во время соревнований. После этого Союз биатлонистов России (СБР) добровольно отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в городе Острове Псковской области.

Как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine, бывший тренер женской сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер призвал не допускать российскую команду к участию в зимней Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет в 2018 году.

«Если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить. Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет», — завил Пихлер, комментируя доклад WADA.

По его мнению, если российскую сборную отстранят от соревнований, у России «будет время подумать».

«И тогда мы уже посмотрим и начнем все с начала», — подчеркнул тренер.

Пихлер возглавлял российскую женскую сборную по биатлону с 2011 по 2013 год. В те годы в его команде были Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова, Екатерина Глазырина и Яна Романова, упомянутая в отчете WADA. Пихлер заявил, что его «команда была чиста», хотя отметил, что не готов ни за кого поручиться.

В настоящее время Пихлер является главным тренером сборной Швеции по биатлону.