Легенда "Динамо" Виктор Царев скончался в возрасте 85 лет

Известный советский футболист и тренер Виктор Царев скончался на 86-м году жизни.

Сообщение о смерти легендарного защитника ФК «Динамо» появилось в официальном микроблоге клуба в Twitter.

«Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории ’’Динамо’’.Соболезнования родным и близким», – говорится в записи.

Как отмечает агентство «Р-Спорт», выступая за «Динамо», Царев был четырехкратным чемпионом СССР. Также он провел 12 матчей за сборную Советского Союза.

В 1960 году во Франции Царев стал чемпионом Европы. За свои заслуги футболист трижды удостаивался места в списке «33-х лучших футболистов страны».