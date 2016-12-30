Спорт
10:34, 30 Декабря 2016 Версия для печати

Серена Уильямс рассказала историю своей помолвки с бизнесменом

Вторая ракетка мира Серена Уильямс объявила о своей помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном.

Алексис Оганян является одним из основателей социального новостного сайта Reddit, чья аудитория достигает 230 миллионов человек. 33-летний Алексис Оганян и 35-летняя Серена Уильямс встречаются с 2015 года, но не афишируют свои отношения.

Однако 29 декабря стало известно, что Уильямс приняла предложение руки и сердца от Оганяна. Теннисистка опубликовала на сайте Reddit в разделе r/isaidyes, где пользователи делятся историями своих помолвок, стихотворение о том, как она обручилась с бизнесменом.

«Я пришла домой немного поздно. Кто-то упаковал сумку для меня. И ждала карета. Пункт назначения: Рим. Меня привезли туда, где состоялась наша первая встреча. И теперь круг замкнулся. Именно за этим столиком мы познакомились. Он опустился на колено и произнёс четыре слова, а я ответила: "Да"», – написала Уильямс.

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Ушаков Олег

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